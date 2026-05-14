楽天モバイルの三木谷浩史会長は、14日の楽天グループ決算会見の質疑で、楽天モバイルの値上げについてコメントした。 三木谷氏（写真：楽天グループ提供） 他社は値上げ済み、楽天は「値上げしない宣言」もしていたが…… 国内の携帯各社では、新たな付加サービスを含める形で値上げを実施済み。そのなかでもソフトバンクの「ワイモバイル」ブランドでは、昨年に続いて、今年6月にも料金の改定が