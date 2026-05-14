茨城県古河市の介護老人保健施設で2020年、男性入所者2人に点滴器具から空気を注入して殺害したとして殺人罪などに問われ、公判中の元職員赤間恵美被告（40）について、県警が捜査当時の資料で「デブ、ブタ」と記載していたことが14日までに分かった。水戸地裁で開かれた13日の公判で弁護側が明らかにした。証人として出廷した捜査1課長は、県警が被告を逮捕する前、被告の自宅付近にカメラを設置して行動を記録し、観察日誌の