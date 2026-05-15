今年2月に死去したロックバンド「LUNASEA」のドラムス、真矢さん（享年56）のお別れの会が14日、都内で営まれた。元「モーニング娘。」で妻の石黒彩（48）が死去後初めて取材に対応。「全部好きだった」と、高校時代に一目ぼれした恋心は変わることがなかったと明かした。メンバー4人は遺志を継いでバンドを続けていくことを誓った。真矢さんが亡くなって約3カ月。寄り添い続けた最愛の妻が初めて胸の内を語った。真矢さん