お笑い芸人の中山功太が、5月12日にXを更新しサバンナ・高橋茂雄との一件に関して長文の釈明・謝罪ポストを行い波紋を広げている。「発端は中山さんが5月5日のネット番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』（ABEMA）で、10年間にわたっていじめられた先輩芸人を暴露したことでした。番組で名前は隠されていたものの、断片的な情報からネット上では“高橋さんなのでは”と特定する動きが生じ、10日深夜に高橋さんはXで中山さん