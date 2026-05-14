背脂どっさり、にんにくガツン。バーミヤンが5月14日より、食べ応え重視のラーメンフェア「背脂夏の陣」を開催します。期間限定で登場するのは、巨大焼き豚を豪快に盛り付けた「バミ郎そば」と、背脂のコクを楽しめる「背脂醤油ラーメン」。思わず「これは罪深い……！」とうなってしまいそうな、こってり系好きにはたまらないラインアップです。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「厚切り焼き豚のバミ郎そば