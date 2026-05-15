今永田町で持ちきりなのは、毎日新聞と共同通信記者が番記者懇談会の3次会で繰り広げた大立ち回りだ。他社のいる前で、大の大人が拳を振り上げ合い、流血までする騒ぎを起こしたというのだ。聞けば、あまりにしょうもないことが原因で…。＊＊＊【写真】YouTubeでナイスバディ自慢？お騒がせ「女性新聞記者」の”へそ出し筋トレ姿”毎日の“掟破り”が発端“事件”が起きたのは4月末。梶山弘志自民党国会対策委員長と番記