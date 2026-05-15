この記事をまとめると ■バンコクではライドシェアのドライバーとして女性が増加傾向にある ■ライドシェアでマッチングしたクルマは生活臭の強い一般的なクルマが増えた ■ローンや借金の返済のために手っ取り早く稼げるライドシェアへ走る人も多いという バンコクの人々がライドシェアで働く本当の理由 先日タイの首都バンコクへ出張に出かけた際、4回ほどライドシェアアプリでマッチングを試みて配車サービスを利用した。そし