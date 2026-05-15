歌手で俳優の山下智久（41）が15日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に生出演。“山P”と呼ばれるきっかけを明かした。【写真】シャツがはだけ…タンクトップから鎖骨チラリな山下智久きょう公開の映画『正直不動産』で共演する俳優の福原遥（27）とともにゲスト出演。山下は今年で30周年を迎える芸能生活を振り返った。番組MCのハライチ澤部佑から“山P”呼びのきっかけを問われると、山下は千