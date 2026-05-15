福島県の磐越道で21人が死傷したバスの事故で、逮捕された男は、ハンドルを切るなど事故回避行動を取っていなかったとみられることがわかりました。新潟県の無職・若山哲夫容疑者（68）は今月6日、郡山市の磐越道で、運転するマイクロバスをガードレールなどに衝突させ、高校生の稲垣尋斗さん（17）を死亡させるなどした疑いで逮捕されました。捜査関係者によりますと、若山容疑者はガードレールなどに衝突する前に、ハンドルを切