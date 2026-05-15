女優・杉田かおる（６１）が、畑で撮影した写真をアップした。１５日までに自身のインスタグラムを更新し「２年前からお世話になってる微生物ネットワークの畑」と場所を説明。「撮影の合間に事務所の社長をご案内させて頂きました。社長春菊を食べて美味（おい）しくてメチャクチャ感動してました。微生物の力でレタスもこんなに大きく育ってます」と、うれしそうに野菜を手に持ち、ニッコリとほほえんだ。フォロワーは「