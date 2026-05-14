12日、ウクライナ・キーウの高等反汚職裁判所に姿を見せたイエルマーク前大統領府長官（ゲッティ＝共同）【キーウ共同】ウクライナの国家汚職対策局（NABU）と特別汚職対策検察は14日、マネーロンダリング（資金洗浄）に関与した容疑で、ゼレンスキー大統領の元最側近イエルマーク前大統領府長官を拘束したと発表した。巨額の汚職疑惑を受けイエルマーク氏は既に解任されたが、在職時に重用したゼレンスキー氏の責任が問われる可