【女子旅プレス＝2026/05/15】サンリオの人気キャラクター「クロミ」とコラボしたデザートブッフェ「KUROMI Summer Sweets Party Dessert Buffet」が、2026年6月13日（土）〜2026年8月30日（日）の特定日、全国5都市の結婚式場にて開催。恋のキューピッドに扮した乙女チックなクロミの魔法で、ラベンダーやピンクに彩られた大人可愛いスイーツとフードを味わえる。【写真】ラベンダーとピンク色のスイーツたち◆クロミの魔法にかか