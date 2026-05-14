最高裁で逆転勝訴した砂川市のハンターの猟銃が廃棄されていた問題をめぐって、５月１４日、札幌地検が「適正に廃棄した」と発表しました。１４日に札幌地検から直接説明を受けた代理人・中村弁護士です。（池上さんの代理人中村憲昭弁護士）「事務規定に従って処理をした。その処理は適正に行われた。どの事件でも同じように行われるというのが検察官の説明でした」代理人から説明を受けたハンターの池上さんは&#12