制作会社にカネを要求占術家・細木数子氏の生涯に基づくNetflix配信ドラマ「地獄に堕ちるわよ」が、細木氏に扮した戸田恵梨香（37）の熱演などもあって、国内外で大ヒットしている。ただし、細木氏に関するトラブルは描き切れていない。細木氏とテレビ界の伏せられた金銭トラブルを明かす。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真】まるで別人…細木数子、“銀座のクラブママ”時代。“死の直前”に入籍し