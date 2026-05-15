物価の高騰はなかなか収まる気配がない。泣きっ面に蜂で、アメリカとイスラエルによるイランへの軍事攻撃の影響で、原油価格がさらに上昇することが見込まれている。一般家庭にとっても光熱費の上昇は痛いものだが、ガス・水道・電気を多く必要とする「スーパー銭湯」は、もろに影響を受けるのではないか。厳しい現状と今後に向けた対策を、横浜市のスーパー銭湯「ファンタジーサウナ＆スパおふろの国」の店主・林和俊氏に聞いた。