捜査関係者によると、4月から少なくとも5回事故を起こしていたという若山哲夫容疑者。警察の調べに対し、「直近の事故歴はない」と話していることがわかりました。5月6日に、福島県の磐越自動車道で21人が死傷したバス事故。この事故で、胎内市の無職・若山哲夫容疑者が過失運転致死傷の疑いで逮捕されています。福島県警は14日、車体の損傷具合をもとに、容疑者の供述の裏付けや事故に至る経緯を調べるため、事故車両を警察施設か