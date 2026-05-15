日本サッカー協会（JFA）は15日、6月に北中米で開幕する『FIFAワールドカップ2026』に臨む日本代表メンバー26名を発表した。8大会連続8度目のワールドカップ（W杯）で「最高の景色を」を合言葉と、優勝を目標に掲げている日本代表。開幕が迫る本大会のメンバーにはMF久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）やMF堂安律（フランクフルト／ドイツ）、MF鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）ら主力が順当に選出され、負