前年同月比で「警告カード」の交付件数は増加。交通違反の告知件数は激減東京都内の自転車運転中の取締り結果を、警視庁が公表しました。2026年4月1日からの反則金制度導入から1か月間の動向を取りまとめた結果です。 【違反の多い“年代”に注目！】これが「青切符」1か月後の状況です！（画像）2025年4月と2026年4月、ともに1か月間の都内における交通違反切符の交付状況は以下の通りでした。・2026年4月66件（赤切符）、6