取られる側だった再建球団が、今度は簡単には手放せない側になりつつある。中心にいるのは、今季からホワイトソックスに加わった村上宗隆内野手（２６）だ。米老舗野球専門誌「ベースボールアメリカ」は７月末のトレード期限を前に、ア・リーグの優勝候補が補強のために放出する可能性のある有望株を特集した。そこでホワイトソックスの項目にコルソン・モンゴメリー内野手（２４）、カイル・ティール捕手（２４）、ノア・シュ