ホームセンター運営のジョイフル本田と、「ビバホーム」のアークランズが経営統合することとなりました。売上規模でコメリを抜き、業界4位の巨大グループが誕生します。ホームセンターは市場が横ばいで推移しており、事業推進の効率化を目的とした業界再編が目立っていました。一方、効率化が重視されることで、ブランドの“らしさ”が失われることにもなりかねません。◆売上4000億円超で業界4位へジョイフル本田の2026年6月期の