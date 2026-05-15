タレントの香野日菜子（27）が、14日発売の『週刊ヤングジャンプ』24号に登場している。【写真】服を脱ぎ最強スタイルを披露した香野日菜子香野は、今後の活躍が期待大のニュースターを紹介する同誌のグラビア新企画「YJ ブルーム」Vol.5に登場。空手で全国2位になったこともある個性あふれる香野が、同誌ではスタイル抜群な水着姿を披露している。なお、表紙＆巻頭＆センターグラビアには志田音々＆新谷姫加＆二瓶有加が、