日本サッカー協会（JFA）は15日、都内で会見を開き、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。森保一監督（57）が会見に出席し、壇上で名前を読み上げた。26人の名前を読み上げると、込み上げるものがあったのか、指揮官の目に涙が浮かんだ。質疑応答でその時の心境について問われると、しばらく考えた後「選んだ選手については思い切ってプレーしてほしいという思いはあるが、W杯の舞台に立ちた