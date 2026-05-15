『戦いすんで日が暮れて』で直木賞を受賞した小説家の佐藤愛子さんが、老衰で4月29日に亡くなった。102歳だった。小学館が15日に発表した。【写真】直木賞受賞（1969年）で喜ぶ生前の佐藤愛子さん小学館は「作家の佐藤愛子（さとう・あいこ）先生が、2026年4月29日、老衰のため都内の施設で逝去されました。享年104（満年齢102歳）でした。ご葬儀は近親者のみで執り行われました」と報告し、「生前の長きに亘るご功績に対して