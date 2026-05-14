松屋で「BeReal」トラブルが起きたJ-CASTニュース

松屋でも「BeReal」トラブル、売上客数も写り込み 本部「厳正な処分」方針

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 松屋で「BeReal」を通じて社内情報が流出するトラブルがあったことが判明
  • アルバイトが勤務時間中に店舗内のパソコン画面を撮影し投稿したと説明
  • 西日本シティ銀行やミスタードーナツなどでも同様の問題が発生している
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