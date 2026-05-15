最近、自分が満たされるためだけのご飯、作ってますか？漫画『あのにめし』では、料理好きの漫画家・オカヤイヅミさんが「今これが食べたい！」と心赴くままに記す、メニュー未満の簡単ごはんを紹介します。自分だけの幸せを味わう贅沢を噛みしめて…今日も美味しくいただきます。 【最初から】「得意料理はなんですか?…って結構困ります」 【第99話】「蒸籠ブーム」胃が重たい日の最高の朝ごはん 今日の