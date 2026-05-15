J-WAVEの『MIDDAY LOUNGE』でも、たまごサンド特集をやりました週プレNEWS

「やっぱりこれだな」と手に取る たまごサンドのすごさ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 市川紗椰が、たまごサンドの魅力について語っている
  • 卵、パンマヨネーズの「過不足のなさ」が魅力だと市川
  • 甘い・しょっぱい・酸っぱい、うまいがすべて共存しているという
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  1. 11. 坂本花織氏 夫からの「6文字」は
  2. 12. 元ブルゾンちえみ「迷走」に心配
  3. 13. 松屋も「BeReal」で社内情報流出
  4. 14. 強殺容疑で逮捕は相模原の高校生
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  6. 16. 資料に「デブ、ブタ」茨城県警
  7. 17. 全身がんの高須氏「打つ手なし」
  8. 18. 元照ノ富士 険しい「再建の道」
  9. 19. 三笘W杯メンバー入り「不確か」
  10. 20. ユニクロ「新たな万引き」に注意
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  10. 10. 強殺容疑で逮捕は相模原の高校生
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  3. 13. 日清製粉 商品数の縮小を検討
  4. 14. ホンダ初赤字「重く受け止める」
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  1. 1. 坂本花織氏 夫からの「6文字」は
  2. 2. 元照ノ富士 険しい「再建の道」
  3. 3. 三笘W杯メンバー入り「不確か」
  4. 4. 森保Jの全試合 NHKが生中継へ
  5. 5. 「大谷特権」事実上消滅の可能性
  6. 6. W杯パワーランキング 日本の順位
  7. 7. 坂本氏 結婚を打ち明けていた9人
  8. 8. メンバー発表後 三笘登録できる?
  9. 9. 大谷が3勝目 MLBトップに躍動
  10. 10. 前田大然 プレミア移籍が濃厚か
  1. 11. 予期せぬ立ち合い「行司激おこ」
  2. 12. オリ山下 右肘靱帯再建術受けた
  3. 13. 大谷 二刀流の体への負担に言及
  4. 14. W杯 世界の識者がFIFAに警告
  5. 15. 村上 最注目トレード要因に浮上
  6. 16. ジュニアの祭典 開幕前に会見
  7. 17. 三笘の負傷 指揮官がコメント
  8. 18. 強豪のセガサミー野球部 廃部へ
  9. 19. リトルなでしこ 3大会連続決勝へ
  10. 20. オリ激震 宮城に続き舜平大も
  1. 1. 高橋追い詰めた「余計なひと言」
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  3. 3. 元ブルゾンちえみ「迷走」に心配
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  5. 5. スタジオジブリ 社長交代を発表
  6. 6. ユニクロ「新たな万引き」に注意
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  9. 9. 大野智の相手 文春に語ったこと
  10. 10. サバンナ高橋の写真掲載取り下げ
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  3. 13. 哲夫、粗品との「バトル」を回顧
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  1. 1. キラリ 坂本花織氏の耳に注目
  2. 2. 夫の無視にビクビク 共感の声も
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  5. 5. 父の血を…中川翔子が抱いた焦り
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  5. 15. ホテルの夏限定スイーツに注目
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