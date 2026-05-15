相次ぐパッケージ変更 白黒にする理由は…？ ナフサ由来の製品は、我々の暮らしに広く深く溶け込んでいます。だからこそ影響は多岐にわたり、そして社会に深刻な打撃を与えていると言えます。 【写真を見る】相次ぐパッケージ変更 白黒にする理由 “ナフサ問題”影響拡大… 品薄と価格高騰はどうなる？ 先日、カルビーが「ポテトチップス」のパッケージを白黒の2色の印刷に変更すると発表しました。コ