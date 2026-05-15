W杯本大会メンバー発表日本サッカー協会は15日、来月11日に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバー26人を発表した。怪我の三笘薫（ブライトン）、南野拓実（ASモナコ）が落選した一方、ロス五輪世代の21歳・塩貝健人（ヴォルフルブルク）、20歳・後藤啓介（シント＝トロイデン）は自身初のW杯メンバー入りとなった。塩貝は國學院大學久我山高から慶應義塾大へ進み、1年次の2024年、J1横浜F・マリノスへの加入