焼肉チェーン「牛角」は、5月20日から6月24日までの期間限定で「牛角元気祭り」を開催する。フェアでは、“にんにく”と“辛うま”をテーマにした全7品を販売する。【画像12点】フェアラインアップの画像はこちら今回のフェアでは、“背徳感”と“やみつき感”を前面に打ち出したスタミナ系メニューを展開。にんにくを大量使用したカルビや、辛さを選べる刺激系メニューなど、夏前の食欲を刺激する“やりすぎメニュー”をそろえた