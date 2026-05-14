大阪・関西万博で使用されたEVモーターズ・ジャパン製の電気自動車バス＝4月、大阪市城東区大阪メトロは14日、大阪・関西万博でトラブルが相次いだEVモーターズ・ジャパン（EV社、北九州市）製の電気自動車バスを巡り、2026年3月期連結決算で67億円の特別損失を計上したと発表した。車両の安全性の懸念が解消されず、閉幕後の路線バスなどへの転用を断念したため。大阪メトロがEV社から購入したバスは190台で、万博会場へのア