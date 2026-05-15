日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に挑む日本代表メンバー２６人を発表。１９歳のＭＦ佐藤龍之介（ＦＣ東京）は選外だった。１９９８年フランスＷ杯に１８歳で出場した小野伸二氏以来、２人目となる１０代でのＷ杯メンバー入りはならなかった。佐藤はＦＣ東京のクラブハウスに姿を現し「次次次次、４年後４年後」と前向きに話すも「まじか選ばれなかったか」と悔しさもにじませた。スタッフ陣からは「試