選ばれた者がいれば、落選した者もいる――。カタールW杯後の22年12月28日に森保一監督の続投が正式に発表されてから約3年4か月。迎えた26年5月15日、都内のホテルで森保監督が記者会見を行い、北中米W杯に臨む日本代表メンバー26人が発表された。約3年間の集大成となる北中米W杯に臨むメンバーだが、負傷のMF三笘薫(ブライトン)やMF南野拓実(モナコ)、DF町田浩樹(ホッフェンハイム)、アジア予選で主力としてプレーした守田英