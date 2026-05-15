中国メディアの鳳凰週刊によると、最近開かれた自動車業界のフォーラムで、ポルシェ中国の幹部が「模倣されることに少しやるせなさがある」と語った。この発言はポルシェ中国の唐鳳靚メディア・広報副総裁によるもので、唐氏は「過去数年、ポルシェは中国自動車業界で高度に統一された自動車デザインの美意識を引き出した」と表明。その上で「光栄である以外に少しやるせなさもある」とし、「デザイン言語は模倣されたりオマ