『R-1ぐらんぷり2009』（フジテレビ系）の王者で、ピン芸人の中山功太が5月5日配信の『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』（ABEMA）に出演した際の発言が発端となり、批判が集中することとなったサバンナ・高橋茂雄。「10年ぐらい、ずっといじめられた先輩がいるんです」と中山が告白した「先輩」が、高橋であることを高橋本人が認めたためだ。高橋は5月11日、Xに《今回の中山功太との件ついて、多くの方々にご心配と不快な思い