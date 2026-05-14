タレントのゆうちゃみが、14日放送されたTBS系バラエティー『サンド屋台』に出演した。「人気急上昇中の令和アイドル大集合SP」として、高校の同級生であるなにわ男子・大西流星と共演した。【写真】ゆうちゃみも激推し！人気“爆発中”のモナキ大阪の高校で同級生だった2人。大西は当時のゆうちゃみについて「めっちゃ一軍でした」とコメント。ゆうちゃみも「もうそのときから有名だった」と振り返る。友達かどうか聞くと、ゆ