社民党の福島瑞穂党首が2026年5月14日にXを更新。同日に参議院外交防衛委員会で自身が行った質問を巡る答弁で笑いが起こったことを批判した。「笑い声を上げた者も事の重大さがわかっていない」問題となっているのは、福島氏が小泉進次郎防衛相に「台湾有事が起きたときにどう考えているのか？日本に来るんですか？日本のミサイル基地は攻撃されるんですか？」と質問したこと。これに対し、小泉防衛相は、「『日本がミサイルで