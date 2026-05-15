DAZN（ダゾーン）は、「FIFA ワールドカップ 2026」の日本代表メンバー発表記者会見を、本日15日13時55分に無料でライブ配信すると発表した。討論番組やドキュメンタリー作品、過去試合などの関連コンテンツも配信される。 FIFA ワールドカップ 2026 日本代表メンバー発表記者会見 日本代表メンバーの発表会見が、DAZNとDAZN YouTubeチャンネルで、無料配信される。配信日時