news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「白黒ポテトチップス“偽画像”『販売の事実ない』」についてお伝えします。◇SNSに投稿され拡散されている偽の画像。大手菓子メーカー「カルビー」の「ポテトチップス」が白と黒の2色に加工され、スーパーマーケットの「西友」と「トライアル」の店舗で販売されているかのように見えるものです。「西友」と「トライアル」は、公式Xで「現時点で弊社での取り扱い・販売の事実は