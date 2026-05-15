ナインティナイン岡村隆史（55）が14日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1時）に相方の矢部浩之（54）とともに生出演。パンサー尾形貴弘（49）による「大嫌いな先輩芸人」発言について言及した。まず前段で中山功太の「いじめ被害」告白騒動で、サバンナ高橋茂雄が謝罪した件について言及。岡村は、中山の発言が取り沙汰された5日配信のABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショーSEASO