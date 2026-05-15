退職後に失業保険の手続きを進めるなかで、認定日は大きな区切りになります。しかし、認定日を過ぎても口座に入金がないと、「手続きに不備があったのでは」と不安になる人もいるでしょう。特に初めて失業保険を受け取る場合、振り込みまでの流れは分かりにくいものです。 そこで本記事では、失業保険が振り込まれる時期の目安や、入金が遅れる理由、確認すべきポイントを解説します。 失業保険は認定日後すぐに振