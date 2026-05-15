俳優やボクサー、ヨガマスター、芸術家と、さまざまなジャンルで活躍する片岡鶴太郎さん（71）が、5月15日までに自身のインスタグラムを更新。最新のムキムキショットを公開しました。【写真】とんでもない肉体美を披露した片岡鶴太郎さん鶴太郎さんは「71歳！菜食喧嘩独学」と題し、ハッシュタグに「#片岡鶴太郎 #俳優 #画家 #ヨガ #菜食」と添えて、上半身裸の写真を9点投稿。71歳とは思えない引き締まった肉体に、SNSユーザー