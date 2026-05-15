【現地発 北中米W杯は今日もクレージーだった！】#1【恩師直撃】遠藤航〈前編〉弱点を最小限にとどめられるサッカーIQの高いスーパーな選手（Jリーグ湘南元監督・反町康治）ボンジーア！日本のみなさん、お久しぶり！ブラジルのリカルドです。いよいよW杯目前、ボクの季節がやってきた。今回もみなさんにクレージーなネタをお届けするよ。さて今回のW杯、参加が史上最大の48カ国、史上初の3カ国共同開催と規模が大きく、史