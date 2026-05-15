ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を使用したとして、医薬品医療機器法違反（指定薬物の使用）に問われたプロ野球・広島東洋カープの元選手、羽月隆太郎被告（２６）の初公判が１５日、広島地裁で開かれた。被告が起訴事実を認めて即日結審し、井上寛基裁判官は拘禁刑１年、執行猶予３年の判決を言い渡した。起訴状では、羽月被告は昨年１２月１６日頃、広島市中区の自宅で、若干量のエトミデートを加熱し、