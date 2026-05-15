巨人にFA加入した則本昂大（35）が14日、登録を抹消された。1週間後の20日は試合がなく、登板間隔を空けるためのもの。【もっと読む】巨人にFA松本剛は必要だったのか楽天からFA移籍した今季は、先発として5試合に登板し、6回以上自責点3以内のクオリティースタート3度。0勝2敗ながら防御率は2.70とそれなりの成績を残している。もう一人のFA組、2年総額2億5000万円の大型契約で日本ハムから加入した松本剛（32）の方が立場