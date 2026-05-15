◇ア・リーグホワイトソックスロイヤルズ（2026年5月14日シカゴ）現在ア・リーグ2位タイ15本塁打をマークしているホワイトソックス村上宗隆内野手（26）の地元シカゴ人気が過熱している。4連勝中、勝率5割のチーム快進撃を支える日本から来た「samurai」に、ホワイトソックスが位置するシカゴサウスサイドのファンも夢中だ。この日は「SOUTHSIDESAMURAIサインいただけません？」と記したボードも掲げられ、背