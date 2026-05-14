Snow Manの目黒蓮さんは5月14日、自身のInstagramを更新。カナダで行われた撮影のオフショットを公開し、ファンからは喜びの声が寄せられています。【写真】目黒蓮のカナダ撮影オフショット「本当に綺麗すぎて、ため息が出る」目黒蓮さんは「FENDI×目黒蓮スペシャル企画「JOURNEY - 『旅路』」の第2弾が公開されました！」「第2弾は僕が今、過ごしているカナダの地で撮り下ろされたものです！FENDIの方々が、カナダまで足を運んで