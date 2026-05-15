2022年10月、藤本宏輝（こうき）さんは、強盗殺人未遂事件の被疑者として逮捕された。訴訟では一貫して無罪を主張したが、2023年11月、神戸地裁で懲役（※）20年の有罪判決を受けた。 ※2025年6月施行の刑法改正により現在は「拘禁刑」 2024年6月、大阪高裁は藤本さんの控訴を棄却。同年9月には最高裁も上告を棄却し藤本さんの刑は確定した。 しかし藤本さんはいまも刑務所の中から、「自分は無実である」と必死に訴えている