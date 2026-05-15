俳優のノア・ワイリーが主演ドラマ「ザ・ピット／ピッツバーグ救急医療室」の医者役になりきり、現場でケガした共演者に治療を施していたという。同医療ドラマでマイケル・“ロビー”・ロビナヴィッチ医師役を演じているノアは、共演者の女優レティシア・ホラードが撮影現場で肘に傷を負った際、素早く手当てをしていたそうだ。 【写真】「本物」と勘違いされたこともいかにもいそうなノア演じる医師