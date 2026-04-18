U18女子日本代表、アジアカップへ向けた第1次強化合宿メンバー発表…庵原有紗や竹内みやら24名

4月17日、日本バスケットボール協会（JBA）は、9月にマレーシアで開催予定の「FIBA U18女子アジアカップ2026」に向けたU18女子日本代表の第1次強化合宿に参加するメンバー24名を発表した。合宿は4月20日から味の素ナショナルトレーニングセンターにて開催される。

選出された24名は、3月に行われた「U18女子日本代表エントリーキャンプ」に参加した34名から絞り込まれた形。唯一のWリーガーである東口紅愛（デンソー アイリス）をはじめ、松口杏那（山梨学院大学1年）、山本弥音（山梨学院大学1年）、浜口ゆず（東京医療保健大学1年）、庵原有紗といった大学1年生世代、そして國武珂憐（桜花学園高校3年）や吉田ひかり（京都精華学園高校3年）ら、高校生たちが名を連ねた。

また、今月ドイツで開催された「第31回 アルベルト・シュヴァイツァートーナメント」で全勝優勝を飾ったU17女子日本代表メンバーからは、エースの竹内みや（桜花学園高校3年）をはじめ、清水天翔（佼成学園女子高校3年）、安藤玲（鳥取城北高校3年）、そしてチーム最長身185センチの石綿文（京都精華学園高校2年）の4名が選出されている。

発表されたメンバーは以下の通り。

■2026年度女子U18日本代表 第1次強化合宿参加メンバー

【選手】



東口紅愛（G／170センチ／デンソーアイリス）



松口杏那（F／172センチ／山梨学院大学1年）



庵原有紗（F／180センチ／－）



山本弥音（G／169センチ／山梨学院大学1年）



浜口ゆず（F／172センチ／東京医療保健大学1年）



國武珂憐（F／170センチ／桜花学園高校3年）



水林夢翔（C／177センチ／桜花学園高校3年）



佐藤楓菜（F／171センチ／聖和学園高校3年）



原乙羽（F／172センチ／大阪薫英女学院高校3年）



姫路莉緒（F／169センチ／福井工業大学附属福井高校3年）



吉田ひかり（G／161センチ／京都精華学園高校3年）



松本璃音（G／160センチ／大阪薫英女学院高校3年）



嶋森羽奏（F／176センチ／聖和学園高校3年）



勝部璃子（C／177センチ／桜花学園高校3年）



大森伊月（F／172センチ／札幌山の手高校3年）



小池昌鈴（F／170センチ／福井工業大学附属福井高校3年）



坂田萌（F／171センチ／千葉経済大学附属高校3年）



中嶋とわ（G／165センチ／四日市メリノール学院高校3年）



竹内みや（G／161センチ／桜花学園高校3年）



細澤幸生（F／175センチ／大阪薫英女学院高校3年）



安藤玲（F／180センチ／鳥取城北高校3年）



清水天翔（C／181センチ／佼成学園女子高校3年）



石綿文（C／185センチ／京都精華学園高校2年）



大口莉央（C／181センチ／正智深谷高校2年）

【スタッフ】



チームリーダー：池端直樹（千葉経済大学附属高校）



ヘッドコーチ：鈴木良和（公益財団法人日本バスケットボール協会/株式会社ERUTLUC）



アシスタントコーチ：大上晴司（精華女子高校）



アシスタントコーチ：木林稚栄（-）



サポートコーチ：福井崇人（名古屋経済大学高蔵高校）



サポートコーチ：雑賀勇太（県立松江商業高校）



サポートコーチ：冨山晋司（公益財団法人日本バスケットボール協会）



アナライジングスタッフ：渡邊敬太（公益財団法人日本バスケットボール協会）



アナライジングスタッフ：保田延彦（公益財団法人日本バスケットボール協会）



スポーツパフォーマンスコーチ：佐藤晃一（公益財団法人日本バスケットボール協会）



アスレチックトレーナー：志村愛美（愛美鍼灸治療院）



アスレチックトレーナー：田中美樹子（田中MIKI鍼灸治療院）



チームマネージャー：築舘慶（トヨタ紡織株式会社）