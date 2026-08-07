バスケットボールキング
-
NBAの2026－27シーズン全日程は来週発表される見通し…現地記者が報道
8月7日（現地時間6日、日付は以下同）を終えた時点で、NBAの2026－27シーズンで決まっているのは一部に限られている。 10月上旬…
-
日本生命カップ男子代表ロスター決定…広島の三谷桂司朗が急きょ追加招集
8月7日、日本バスケットボール協会は、「日本生命カップ2026（佐賀大会）バスケットボール男子日本代表国際試合」のモンゴル代表戦（8…
-
佐藤凪と佐藤久遠が兄弟対決へ…弟は八村からの手紙で発奮「虎のように立ち向かっていけたら」
◆■自力で参加権を勝ち取ってきた弟 8月7日、八村塁が主宰する育成年代プロジェクト『BLACK SAMURAI SUMMIT 2026』の2日目が終了。最終日とな…
-
レブロンPG起用の可能性をシクサーズ指揮官が語る「彼は味方を生かす能力に長けている」
8月5日（現地時間4日）。フィラデルフィア・セブンティシクサーズのニック・ナースHC（ヘッドコーチ）が、地元メディア『NBC Spo…
-
BリーグからNBAへ…元千葉JチアMiyuがNBAのOKC「サンダーガールズ」に合格
8月1日、千葉ジェッツのフライトクルーチアリーダーズ「STAR JETS」に2018－19シーズンから2023－24シー…
-
シクサーズの入団会見へ臨んだブラウン「勝つためには犠牲を払って互いを信頼すること」
◆■ボストンで共闘したテイタムとは「実際には」話していないと明かす 8月7日（現地時間6日、日付は以下同）。フィラデルフィア・セブンティシ…
-
ナタリー・ナカセ氏がアメリカ女子代表のACに就任…元bjリーグHCが世界の舞台へ
USAバスケットボールは8月7日、2026年FIBA女子ワールドカップに臨むアメリカ女子代表のコーチングスタッフを発表し、ナタリ}…
-
立川ダイス、豪州出身ビッグマンが新加入…かつてNBLルーキー・オブ・ザ・イヤーに輝いた28歳
立川ダイスは8月7日、2026－27シーズンにおいてハリー・フローリングと契約合意に至ったことを発表した。 オー…
-
オルー・アシャオル氏が日本“復帰”…スタッフとして名古屋ダイヤモンドドルフィンズへ加入
名古屋ダイヤモンドドルフィンズは8月7日、オルー・アシャオル氏と2026－27シーズンの契約を締結したことを発表した。アシスタン…
-
大阪エヴェッサ、U18所属の山本大扇をユース育成特別枠で登録…175cmの17歳SG
8月7日、大阪エヴェッサはU18チームに所属する山本大扇を、ユース育成特別枠選手として登録したことを発表した。背番号は「29」を着用…
-
アメリカ女子代表がW杯メンバー発表…クラークやビベッカーズら新時代のWNBAスター12名が選出
8月7日、USAバスケットボールは、9月4日から13日にかけてドイツ・ベルリンで開催されるFIBA女子ワールドカップ2026に出場するアメリカ…
-
2度の優勝経験を持つケンテイビアス・コールドウェル・ポープがシクサーズへ正式加入
8月6日（現地時間5日、日付は以下同）。フィラデルフィア・セブンティシクサーズは、ケンテイビアス・コールドウェル・ポープ（…
-
ウェンバンヤマ、スパーズ主力とパリでワークアウト開催…オフにリーダーシップを発揮
サンアントニオ・スパーズのビクター・ウェンバンヤマがフランス・パリでミニキャンプを開き、チームメートが集結した。 …
-
“元ダンク王”マック・マクラングがスペインのバスケット・ジローナと契約
8月7日（現地時間6日）。マック・マクラングが、スペインのプロバスケットボールリーグ、リーガACBに所属するバスケット・ジロ&#…
-
AUBL2026、早大が逆転で4強入り…松本秦が大会新記録41得点、下山瑛司は17得点12アシストの活躍
アジア大学バスケットボールリーグ（AUBL）は8月6日、中国・杭州市で準々決勝が行われ、早稲田大学が高麗大学（韓国）を78－71で…
-
Go Too! GroupがFIBAと提携を締結…愛知で10月に3x3車いすバスケの国際イベント開催へ
8月6日、Go Too Group株式会社は、国際バスケットボール連盟（FIBA）と愛知県内初となる国際大会実施に関わる契約を締結したと発表した。 …
-
B.LEAGUE UNITEDが豪州遠征…NBLの強豪を相手に53点差で大敗、中村拓人「悔しい気持ちが一番強い」
8月6日、B.LEAGUE UNITEDはオーストラリア・メルボルンで行われた豪州遠征初戦で、NBLのサウスイーストメルボルン・フェニックスと対戦…
-
八村塁が日本代表活動へ決意「“黄金時代”いま僕らがやらないと」ロス五輪は「一番大きな目標」
◆■日本代表を子どもたちの憧れに 8月6日、八村塁が主宰する育成年代プロジェクト「BLACK SAMURAI SUMMIT 2026」の記者会見がIGアリーナ…
-
八村塁「日本のバスケを強くするために」JBA連携の経緯明かす…BLACK SAMURAIに有望株17名が集結
◆■トッププロスペクトに最高の環境を 8月6日、八村塁が主宰する育成年代プロジェクト「BLACK SAMURAI SUMMIT 2026」の記者会見がIGアリӦ…
-
「居心地の良いところから抜け出す」…日本人5人目のWNBAプレーヤー山本麻衣の挑戦の原動力
◆■プレシーズンマッチで残した強烈な印象 7月29日（現地時間28日）のラスベガス・エーシズ対ポートランド・ファイア戦。エ…